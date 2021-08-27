Жуков вызван в сборную Казахстана на матчи отбора ЧМ-2022

Футболист краковской "Вислы" Георгий Жуков вызван в сборную Казахстана на предстоящие матчи отбора ЧМ-2022. Об этом сообщает пресс-служба польского клуба.

26-летний Жуков перешел в "Вислу" в ноябре 2019-го. До этого играл за "Кайрат" (2017-2019). В КПЛ также защищал цвета "Астаны" (2014-2015).

Подопечные Талгата Байсуфинова примут сборную Украины 1 сентября в Нур-Султане, затем 4 сентября сыграют с Финляндией в Хельсинки, а 7-го числа на выезде - с Боснией и Герцеговиной. С турнирным положением команд в группе D можно ознакомиться здесь.

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