Обнародованы затраты казахстанских клубов на трансферы за последние десять лет

Стало известно, сколько потратили казахстанские футбольные клубы на трансферы за последние десять лет, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Согласно отчету, опубликованному на официальном сайте ФИФА, казахстанские команды направили на приобретение игроков 34,1 миллиона долларов. При этом на продаже смогли выручить 6,4 миллиона долларов, что привело к убыткам в размере 27,7 миллиона долларов.

Всего казахстанские клубы за последние десять лет совершили 989 входящих трансферов, а исходящих – 636. В трансферах приняли участие 29 клубов.

Первое место по трансферным тратам занимает Англия. Клубы АПЛ за последние десять лет потратили на покупку футболистов 12,4 миллиарда долларов. На второй строчке этого рейтинга идет Испания (6,7), на третьей Италия (5,6), на четвертой Германия (4,4). Пятерку замыкает Франция, клубы этой страны заплатили за новых игроков четыре миллиарда долларов.

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