Сошел на нет в "Кайрате" и попытался реанимировать карьеру. Сейдахмет получит очередной шанс в алматинском клубе

Принадлежащий "Кайрату" Еркебулан Сейдахмет в нынешнем году попытался спасти сезон, отправившись в аренду в "Жетысу". Корреспондент Vesti.kz предположил, какие сценарии возможны в его дальнейшей карьере.



20-летний футболист в предыдущие годы был одним из главных ньюсмейкеров казахстанского футбола, уехав в 2018 из "Тараза" в российскую "Уфу". Но долгосрочное соглашение на бумаге, на практике не вылилось в такое же сотрудничество. В 2019 году "казахский Месси" был отдан в аренду в болгарский "Левски", с которым стал бронзовым призером чемпионата страны. Впрочем, вклад казахстанца в это был номинальным - травмы позволили сыграть ему всего три матча.



В июне 2019 Сейдахмет, как ожидалось, подписал трехлетний контракт с "Кайратом". По информации Transfermarkt, его трансфер обошелся алматинцам в 300 тысяч евро.



В КПЛ-2019 он сыграл 12 матчей и забил один гол. В сезоне-2020 ему не удалось провести за "Кайрат" не одного матча. Казахстанец проиграл конкуренцию за место в составе, не набрав оптимльных кондиций.



Игрок сам изъявил желание покинуть на время "Кайрат" с целью получения большей игровой практики. Впрочем и в талдыкорганском клубе Сейдахмет не смог завоевать прочное место в основе. На его счету всего шесть матчей - два в стартовом составе и четыре раза он выходил на замену. При этом игрок полностью не провел ни одной встречи и не отметился результативными действиями.



Аренда Сейдахмета завершилась по окончании сезона. О его перспективах реанимировать карьеру в "Кайрате" говорить пока рано. Отвоевать место в составе даже с учетом ухода Конрада Вжещиньски, показавшего неплохую статистику - три гола и один ассист в 11-ти матчах и возможного расставания с Еркебуланом Тунгышбаевым, ему будет трудно.



По информации Vesti.kz, Сейдахмет отправится на первый сбор с "Кайратом", по итогам которого по нему будет принято окончательное решение.



В связи с этим стоит полагать, что ему самое время сменить клуб на менее амбициозный, где он будет востребован и получит шанс заявить о себе.



Напомним, что "Кайрат" впервые за 16 лет выиграл золотые медали чемпионата Казахстана. "Жетысу" с Сейдахметом в составе в КПЛ-2020 занял шестое место.