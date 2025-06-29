Стало известно, что казахстанца Ивана Азовского уволили с поста главного тренера футбольного клуба "Улытау" из Жезказгана, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, решение об увольнении специалиста было принято еще вчера - почти сразу после поражения от "Жетысу" Самата Смакова в рамках 14-го тура КПЛ.

"Просто руководство клуба попросило чуть попридержать информацию, чтобы не создавать ненужного ажиотажа. Генеральный директор "Улытау" Талгат Байсуфинов завтра прилетает в Жезказган и в течение одного-двух дней объявит имя нового главного тренера. Кто им станет пока неизвестно, но с очень большой долей вероятности (можно сказать 100-процентной) это будет казахстанец", - пишет канал.

Иван Азовский в свое время работал в таких клубах, как "Жетысу", "Актобе", "Мактаарал", "Астана", "Атырау", "Шахтер" и других командах.

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