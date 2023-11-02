Слуцкий сделал заявление о назначении в "Актобе"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 19:44
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Бывший главный тренер московского ЦСКА, казанского "Рубина" и сборной России Леонид Слуцкий высказался об интересе со стороны футбольного клуба "Актобе", сообщают Vesti.kz.

52-летний специалист отметил, что ничего не знает про команду из Казахстана.

"Я могу быть в каких угодно списках, у них, может и Гвардиола там есть, я откуда знаю. Я в коротком, а он в расширенном", - приводит слова Слуцкого Euro-football.ru со ссылкой на "Коммент.Шоу".

Последним клубом Слуцкого был "Рубин", с которым он прекратил сотрудничество в ноябре прошлого года.

Ранее появилась информация, что 42-летний казахстанский специалист Андрей Карпович покинет "Актобе" и может возглавить "Елимай". Под его руководством "красно-белые" завоевали серебряные и бронзовые медали национального чемпионата.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Актобе ФК КПЛ

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