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Назван новый клуб Андрея Карповича

Назван новый клуб Андрея Карповича
©instagram.com/a.karpovich

42-летний казахстанский специалист Андрей Карпович может возглавить "Елимай" из Семея, сообщают Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

Отмечается, что наставник "Елимая" Самат Смаков был избран депутатом Семейского городского маслихата. В связи с этим он покинет свой пост.

К новому сезону новоиспеченных чемпионов первой лиги будет готовить Карпович.

"Актобе" под его руководством завоевал серебряные и бронзовые медали национального чемпионата.

В тренерской карьере Карповича также были петропавловский "Кызыл-Жар" и кокшетауский "Окжетпес".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Метки:
Карпович Андрей Актобе ФК КПЛ Первая лига Казахстана Елимай ФК

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