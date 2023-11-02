Назван новый клуб Андрея Карповича

42-летний казахстанский специалист Андрей Карпович может возглавить "Елимай" из Семея, сообщают Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

Отмечается, что наставник "Елимая" Самат Смаков был избран депутатом Семейского городского маслихата. В связи с этим он покинет свой пост.

К новому сезону новоиспеченных чемпионов первой лиги будет готовить Карпович.

"Актобе" под его руководством завоевал серебряные и бронзовые медали национального чемпионата.

В тренерской карьере Карповича также были петропавловский "Кызыл-Жар" и кокшетауский "Окжетпес".