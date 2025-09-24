Скауты составили отчёт на Дастана Сатпаева и оценили его потенциал

Скаутский аккаунт X 424scout сделал отчёт по нападающему алматинского "Кайрата" Дастану Сатпаеву, передают Vesti.kz.
Авторы выделили сильные стороны 17-летнего казахстанского футболиста, который подписал контракт с лондонским "Челси".
"Взрывной нападающий, одинаково сильный на обеих ногах, с острым дриблингом, отличным первым касанием и убийственным ударом как издали, так и в штрафной. Блестяще действует в быстрых переходах – за счёт рывков вглубь, проникающих передач и точных действий в завершающей стадии атаки.
Агрессивно прессингует, демонстрируя зрелость не по возрасту, хотя в единоборствах всё ещё физически развивается. Помог "Кайрату" пробиться в Лигу чемпионов, а теперь, переходя в "Челси", Сатпаев имеет все шансы стать величайшим футболистом в истории Казахстана", – пишет источник.
Дастан Сатпаев – воспитанник академии "Кайрата". В 2025 году нападающий подписал контракт с "Челси", к которому присоединится в 2026 году после достижения 18-летия.
Трансфер Сатпаева в "Челси" стал рекордным - лондонский клуб заплатил 4,3 миллиона евро.
