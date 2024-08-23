Клуб "Акритас Хлоракас" из первого дивизиона Кипра объявил о переходе казахстанского футболиста Галымжана Кенжебека, передают Vesti.kz.

"Мы рады сообщить о приходе Галымжана Кенжебека в ФК "Акритас Хлоракас" на сезон 2024/2025! Галымжан принесет в команду невероятный талант, страсть и преданность делу, и нам не терпится увидеть его в действии на поле.

Добро пожаловать в семью "Акритас", Галымжан! Мы с нетерпением ждем потрясающего совместного сезона!", - говорится в заявлении кипрской команды.