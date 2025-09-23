Алматинский "Кайрат" и "Актобе" оштрафованы более чем на 600 тысяч тенге за поведение болельщиков. Такое решение принял Контрольный, дисциплинарный и этический комитет Казахстанской федерации футбола (КФФ) по итогам матча 23-го тура казахстанской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

"За неподобающее поведение болельщиков команды, ненадлежащую организацию, несоблюдение правил безопасности и требований Регламента Чемпионата, выразившиеся в скандировании оскорбительных выражений в адрес команды соперника и судейской бригады, а также выбегании болельщика на поле в матче 23 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу среди команд Премьер-Лиги сезона 2025 года между командами "Кайрат" — "Актобе", в соответствии с пунктом 1 статьи 64 ДР на ФК "Кайрат", согласно приложению № 1 к ДР наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 393 200 (триста девяносто три тысячи двести) тенге. ФК "Кайрат", оплатить штраф до 17 октября 2025 года включительно.

За неподобающее поведение болельщиков команды, выразившееся в скандировании нецензурных высказываний в адрес команды соперника на матче 23 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу среди команд Премьер-Лиги сезона 2025 года между командами "Кайрат" - "Актобе", в соответствии с пунктом 2 статьи 64 ДР на ФК "Актобе", согласно приложению № 1 к ДР наложить штраф в размере 60 МРП, что составляет 235 920 (двести тридцать пять тысяч девятьсот двадцать) тенге. ФК "Актобе", оплатить штраф до 17 октября 2025 года включительно", - говорится в сообщении КФФ.

Сам матч "Кайрат" - "Актобе" состоялся 14 сентября и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в игре забил Дастан Сатпаев.

В той же игре травму получил голкипер "жёлто-чёрных" Темирлан Анарбеков: он столкнулся с игроком соперника при выходе на мяч и не смог продолжить матч. Вратаря хозяев увезли на носилках.

