В нынешнем сезоне "Кайрат" гораздо чаще доверяет молодым, но некоторые воспитанники пока все равно остаются без практики. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, для кого из них этот год в алматинском клубе может стать решающим.

Начнем с обороны. Курбан Бердыев внедрил в эту линию несколько новых лиц и преобразовал Еркебулана Сейдахмета. Но пока не совсем понятно, что будет с Султанбеком Астановым. В этом году ему уже 23 года, это четвертый сезон Астанова в КПЛ, все авансы уже выданы и пора их оправдывать.

Для примера, младший брат Султанбека Эльхан прогрессирует в разы стремительнее, он уже был признан лучшим молодым игроком лиги, в очередь за ним выстраиваются все лидеры КПЛ, он дебютировал за сборную в официальном матче и заинтересовал клубы РПЛ. Султанбеку просто необходимо выходить на новый уровень, тем более под руководством столь маститого тренера и в период, когда конкуренция не столь высока и шанс для постоянной практики на позиции латераля достаточно высок.

Сложнее по части конкуренции полузащитникам, а именно Андрею Ульшину, Адаму Адахаджиеву и Данияру Усенову. Но в то же время есть вопрос, почему, когда не играет Яцек Гуральски, Бердыев предпочитает поставить в основу новичка из ЦСКА Антона Крачковского, а не того же Адахаджиева? Почему из четырех матчей Усенов ни в одном не показал себя на должном уровне? Настолько ли силен Рикарду Алвеш на фоне Ульшина? Все это актуальные вопросы.

Возможно, влияют стиль и видение Бердыева, но футболисты тоже должны прилагать усилия и вгрызаться буквально в каждую игровую минуту.

Локальная роль остается и у вернувшегося в основу из "Кайрат-Москва" Вячеслава Швырева. Пока все его выходы на замену оказывались пустыми по части эффективности.

Нападающий как будто так и не сделал значительный рывок после своего яркого дебюта за "Кайрат" несколько лет назад. Показательно, что за этот период другой молодой форвард, прошедший через академию, Артур Шушеначев добрался до сборной и получил конкретное предложение из Европы. Безусловно, у Швырева тернистый путь в "Кайрате", но этот год именно для него точно может стать поворотным в карьере.

За прошедшие годы "Кайрат" выпустил множество игроков, но далеко не все они заиграли на высоком уровне. Сейчас все вышеназванные футболисты видят перед собой несколько вариантов.

Если остановиться в работе и прогрессе, можно упасть в первую и даже вторую лигу. Если возникает ощущение, что "Кайрат" - не то место, то есть возможность найти счастье в другом клубе, как это сделали Рамазан Оразов и Алибек Касым. И, наконец, самый амбициозный и трудоемкий путь - концентрироваться на футболе, прогрессировать и однажды уехать в "Зенит", как это сделал Нуралы Алип.

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