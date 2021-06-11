Бывший главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский поблагодарил сотрудников клуба за совместную работу, а также обратился к хейтерам, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Спасибо за незабываемые моменты. Спасибо в первую очередь нашему президенту К.С. Боранбаеву, спасибо моей фантастической команде, спасибо моему тренерскому штабу, Илье С., Папе, Томми, Артему А., Кириллу С., Артему С., спасибо Эльше, Диме, всему медицинскому штабу, особенно Дастану, Александру, Нурболу, Бауыржану, Рауке, менеджеру базы, Лолите, Греенкиперу Виктору и его команде, нашей кухне, Тофику, Татьяне и команде, административному штабу, Виктору, Равилю, нашему самому душевному водителю, Ивану, Вали, спасибо нашему охраннику, Даурену и его команде, нашему Аяну и его команде за прекрасные съемки, видео и интервью, всему офису на Майлина, спасибо всем искренним болельщикам, вы все останетесь в моем сердце.

Особенное спасибо всем тем, кто меня и "Кайрат" не любит, вы являетесь нашим стимулом, поэтому продолжайте быть такими же злыми и несчастливыми. Рахмет, "Кайрат", рахмет, Казахстан. Алга, "Кайрат". До встречи..." - написал Шпилевский в Instagram.

Напомним, что 33-летний белорусский специалист возглавлял "Кайрат" с ноября 2018-го, а в 2020 году привел алматинцев к чемпионству впервые за 16 лет. Теперь Шпилевский будет тренировать "Эрцгебирге", выступающий во второй немецкой Бундеслиге. Контракт с ним он подписал до конца июня 2024 года.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!