Шедевр игрока "Атырау", мяч Томасова и "парашют" в ворота "Кайрата". Какой лучший гол 11-го тура КПЛ?

Vesti.kz продолжают рубрику "Гол тура" и предлагают принять участие в выборе лучшего гола в рамках 11-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных взятий ворот. Выбрать лучшее из них можно по этой ссылке.

Павел Назаренко ("Акжайык")

Белорусский крайний защитник "Акжайыка" на 53-й минуте матча с "Кайратом" результативно подключился к атаке. Гол Назаренко принес достаточно сенсационную победу уральцам со счетом 1:0.

Каролис Лаукжемис ("Кайсар")

Литовский нападающий "Кайсара" на 27-й минуте матча с "Актобе" (1:1) открыл счет. Лаукжемис удачно сыграл на добивании. Для литовского легионера это пятый гол в чемпионате.

Тимур Мульдинов ("Кызыл-Жар")

Форвард "Кызыл-Жара" на 53-й минуте установил окончательный счет в матче с "Каспием" - 2:0. Мульдинов оказался самым расторопным в штрафной гостей. Сначала он принял мяч, а вторым касанием поразил ворота соперника.

Марин Томасов ("Астана")

Лидер "Астаны" на четвертой минуте матча с "Жетысу" в своем фирменном стиле поразил верхний угол ворот. Томасов не дал опуститься мячу на землю, точно пробив из пределов штрафной. Столичный клуб выиграл со счетом 1:0.

Бруно Алекс ("Атырау")

Полузащитник "Атырау" в матче с "Таразом" принес победу своему клубу после красивого удара в верхний угол. Бруно отличился на 49-й минуте. Этот мяч стал единственным во встрече.

Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших, по мнению читателей Vesti.kz, голов в предыдущих турах выглядит следующим образом:

Первый тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Турана".

Второй тур. Макс Эбонг ("Астана") - гол в ворота "Каспия".

Третий тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Кайрата".

Четвертый тур. Игорь Сергеев ("Актобе") - гол в ворота "Ордабасы".

Пятый тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Турана".

Шестой тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Кызыл-Жара".

Седьмой тур. Алибек Касым ("Кызыл-Жар") - гол в ворота "Жетысу".

Восьмой тур. Арман Кенесов (Кайсар) - гол в ворота "Кызыл-Жара".

Девятый тур. Адам Адахаджиев ("Жетысу") - гол в ворота "Акжайыка".

Десятый тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Тараза".

Матчи 11-го тура прошли 14 и 15 мая. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь

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