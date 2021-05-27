28 и 29 мая пройдут матчи 14-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Сразу несколько матчей пройдут под интересной вывеской. Любопытно будет понаблюдать за встречей "Каспия" и "Астаны", а также "Тобола" и "Актобе". Более подробно обо всем рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Футбол. Чемпионат Казахстана. 14-й тур

28 мая (пятница)

"Кызыл-Жар" - "Тараз"

Программа тура будет открыта матчем в Петропавловске. "Кызыл-Жар" в минувшем туре уступил на своем поле "Атырау" (0:1). Северяне в четырех последних встречах одержали лишь одну победу.

"Тараз" также имеет неутешительную серию - четыре поражения и одна ничья в последних пяти матчах. В предыдущем туре жамбыльцы упустили победу во встрече с "Ордабасы" (1:1).

"Тараз" занимает шестое место, набрав 18 очков. У "Кызыл-Жара" на один балл меньше и восьмое место. Отметим, что в первом круге эти соперники не сумели выявить победителя - 0:0.

Начало - в 17:00.

"Кайрат" - "Кайсар"

Алматинцы сыграют с аутсайдером чемпионата кызылординским "Кайсаром". "Желто-черные" набрали 21 очко и располагаются на третьем месте. "Волки" занимают предпоследнюю, 13-ю строчку, набрав семь баллов.

"Кайрат" - безусловный фаворит встречи. Единственную победу на выезде в текущем сезоне алматинцы одержали именно в Кызылорде (3:0). Однозначно, это хороший шанс для Алексея Шпилевского набрать три очка.

Начало - в 19:00.

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"Туран" - "Жетысу"

Судя по последним матчам, оба соперника сейчас находятся на подъеме. "Туран" в предыдущем туре на выезде обыграл "Актобе" - 2:0, а "Жетысу" преподнес сенсацию в Таразе - 3:2 и одолел "Кайсар" со счетом 2:0.

Сейчас у "Жетысу" семь баллов и последнее место, а "Туран" набрал 15 баллов и занимает десятую позицию. Для обоих клубов это хорошая возможность поправить свои турнирные показатели.

В первом круге "Жетысу" нанес болезненное поражение туркестанцам (3:0). Интересно, как будет на этот раз.

Начало - в 20:00.

29 мая (суббота)

"Ордабасы" - "Шахтер"

Второй игровой день тура стартует матчем в Шымкенте. "Ордабасы" в последних шести встречах сумел дважды сыграть вничью и проиграл четыре матча.

"Шахтер" в предыдущих пяти играх набрал лишь два очка - три поражения и две ничьи. Поэтому важность предстоящего матча для обоих клубов вырастает в разы.

В первом круге "Ордабасы" выиграл у "горняков" со счетом 2:0.

Начало - в 18:00.

"Каспий" - "Астана"

Лидер чемпионата сыграет с "Каспием" в Актау. Западно-казахстанский клуб на своем поле попортил много нервов фаворитам чемпионата. "Каспий" нанес первое поражение "Таразу" (1:0) и "Тоболу" (2:1), а также отобрал очки у "Кайрата" (1:1).

Актауский клуб набрал 19 очков и занимает пятое место. "Астана" заработала 33 балла и пока идет без поражений.

В первом круге столичный клуб обыграл "Каспий" на своем поле со счетом 2:0.

Начало - в 18:00.

"Атырау" - "Акжайык"

В Атырау состоится очередное, увлекательное дерби двух команд из Западного Казахстана. Одноименный клуб встретится с уральским "Акжайыком".

Сейчас этих соперников разделяют в таблице три очка. "Акжайык", у которого 21 балл, занимает четвертое место. "Атырау" с 18 очками располагается на седьмом месте.

В первом круге уральский клуб нанес минимальное поражение "нефтяникам" (1:0).

Начало - в 20:00.

"Тобол" - "Актобе"

"Тобол" прекрасно чувствует себя на втором месте, набрав хороший ход. Команда в пяти последних матчах одержала четыре победы и один раз сыграла вничью. На данный момент костанайцы набрали 28 очков, отставая от "Астаны" на пять баллов и на семь опережают "Кайрат" и "Акжайык".

"Актобе" заметно штормит. После ухода Алексея Баги с поста главного тренера "красно-белые" сумели разгромить "Жетысу" (5:1), но затем сыграли вничью с "Кайсаром" (1:1) и уступили в матчах с "Кайратом" (2:4) и "Тураном" (0:2).

Будет большим чудом, если актюбинцы сумеют набрать очки в Костанае.

В матче первого круга соперники сыграли вничью - 1:1.

Начало - в 20:00.

С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Фото: ФК "Кайсар"© (1), ФК "Ордабасы"© (2), ФК "Астана"© (3), ФК "Тобол"© (4)

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