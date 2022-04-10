"Шахтер" приблизился к "Кайрату" после разгромной победы в КПЛ

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Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 5
Шахтер - Махтаарал 5:1

Голы: Чосич, 21 (1:0) ; Досмагамбетов, 27 (2:0) ; Ковталюк, 44 (3:0) ; Аветисян, 55 (4:0) ; Таттыбаев, 65 (5:0) ; Маляров, 88 (5:1)

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Карагандинский "Шахтер" разгромил "Махтаарал" из Атакента в матче пятого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра прошла в Караганде и завершилась со счетом 5:1. Авторами мячей у победителей стали боснийский защитник Джордже Чосич (21-я минута), Тимур Досмагамбетов (27-я), украинский нападающий Николай Ковталюк (44-я), армянский полузащитник Петрос Аветисян (55-я) и Айдос Таттыбаев (65-я, пенальти). А еще один мяч в свои ворота отправил Кирилл Маляров (88-я).

Благодаря этой победе "Шахтер" набрал десять очков и поднялся на второе место, обойдя по дополнительным показателям "Тобол" и "Каспий". Причем карагандинцы уступают всего один балл "Кайрату", но имеют на игру меньше. "Махтаарал" потерпел четвертое поражение подряд и с одним очком занимает последнее место в КПЛ.

Напомним, накануне "Кайрат" обыграл "Каспий", а "Тобол" проиграл "Ордабасы".

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Метки:
КПЛ Шахтер ФК Махтаарал ФК Кайрат ФК


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