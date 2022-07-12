"Шахтер" одержал победу в матче КПЛ с двумя удалениями и пенальти

©ФК "Шахтер"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 21:01
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 3
Шахтер - Аксу Ак 4:2

Голы: Жангылышбай, 9 (1:0) ; Муртазаев, 37 (2:0) ; Граф, 45 (3:0) ; Какимов, 58 (3:1) ; Тунгышбаев, 82 (3:2) ; Каньяс, 90 (4:2)

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Турнирная таблица

"Шахтер" на своем поле обыграл "Аксу" в перенесенном матче третьего тура и обошел конкурентов в таблице КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Караганде завершилась со счетом 4:2. На девятой минуте первый гол в матче забил Тохтар Жангылышбай, а в середине тайма с поля был удален Эдин Рустемович.

Перед перерывом "Шахтер" забил еще в меньшинстве и довел разницу до крупной: отличились Роман Муртазаев (37-я) и Иван Граф (45+7). Есть результативное действие и на счету гостей - мяч Георгия Захаренко отменен системой VAR.

Во втором тайме футболистам "Аксу" удалось вернуть интригу в матч, когда по голу забили Асланбек Какимов (59-я) и Еркебулан Тунгышбаев (81-я). А затем после столкновения был заменен голкипер сборной Казахстана - поле покинул капитан "Шахтера" Игорь Шацкий.

"Аксу" не смог развить свое численное преимущество в компенсированные к матчу шесть минут. Вместо этого гости потеряли игрока из-за красной карточки, а Рохер Каньяс отличился с пенальти. На 97-й минуте еще один мяч забил Евгений Кобзарь, но затем взятие ворот было отменено из-за игры рукой.

После этой победы "Шахтер" поднялся на девятое место с 20 очками, а "Аксу" опустился на десятое с 17.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 15 9 2 4 22-17 29
2 Астана 15 8 3 4 33-16 27
3 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26
4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25
5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23
6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23
7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22
8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21
9 Шахтер 15 6 2 7 24-22 20
10 Аксу Ак 15 5 2 8 14-23 17
11 Туран 14 3 7 4 11-14 16
12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15
13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12
14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10

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Метки:
Шахтер ФК Аксу ФК КПЛ

Казахстан(футбол) КПЛ
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