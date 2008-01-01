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Футбол

Асланбек Какимов

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Шахтер пз 17
Место рождения
Актобе
Дата рождения
2 октября 1993 (26 лет)
Пол
мужской
Рост, см
177
Вес, кг
67
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Шахтер

2

55 5 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Актобе

1

0+1

90
Премьер-Лига Казахстана 2019 Актобе

33

4+8

+2/-0

2

2523 12 (12)
Вторая лига Казахстана 2018 Актобе-М

3

1+0

+1/-0

1

270 14 (21)
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Актобе-Жас

2

0+1

1

180 12 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Актобе

1

53
Премьер-Лига Казахстана 2018 Актобе

15

3+0

+2/-0

4

1042 7 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Актобе

2

165
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Актобе

21

0+2

1260 9 (12)
Вторая лига Казахстана 2016 Актобе-М

3

1+0

243 9 (14)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Актобе

Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига Актобе

21

3+3

4

1309 6 (6)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014 Актобе-М

10

3+0

+1/-1

1

801 2 (6)
Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига Актобе

2 (6)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014 Актобе-М

22

7+0

3

1815 1 (12)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013 Актобе-М

10

1+0

1

1

627 4 (6)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Актобе-М

18

2+0

510 6 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2012 Актобе-Жас

1

45
Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012 Актобе-Жас

27

4+0

1

1

1864
Первенство Казахстана 2011. Первая лига Актобе-Жас

2

17 9 (18)
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