Асланбек Какимов

|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Шахтер
|
2
|
|
|
|
|55
|5 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Актобе
|
1
|
0+1
|
|
|
|90
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Актобе
|
33
|
4+8
|
+2/-0
|
2
|
|2523
|12 (12)
|Вторая лига Казахстана 2018
|Актобе-М
|
3
|
1+0
|
+1/-0
|
1
|
|270
|14 (21)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Актобе-Жас
|
2
|
0+1
|
|
1
|
|180
|12 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Актобе
|
1
|
|
|
|
|53
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Актобе
|
15
|
3+0
|
+2/-0
|
4
|
|1042
|7 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Актобе
|
2
|
|
|
|
|165
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Актобе
|
21
|
0+2
|
|
|
|1260
|9 (12)
|Вторая лига Казахстана 2016
|Актобе-М
|
3
|
1+0
|
|
|
|243
|9 (14)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Актобе
|
|
|
|
|
|Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
|Актобе
|
21
|
3+3
|
|
4
|
|1309
|6 (6)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014
|Актобе-М
|
10
|
3+0
|
+1/-1
|
1
|
|801
|2 (6)
|Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига
|Актобе
|
|
|
|
|
|2 (6)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Актобе-М
|
22
|
7+0
|
|
3
|
|1815
|1 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
|Актобе-М
|
10
|
1+0
|
|
1
|
1
|627
|4 (6)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Актобе-М
|
18
|
2+0
|
|
|
|510
|6 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Актобе-Жас
|
1
|
|
|
|
|45
|Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
|Актобе-Жас
|
27
|
4+0
|
|
1
|
1
|1864
|Первенство Казахстана 2011. Первая лига
|Актобе-Жас
|
2
|
|
|
|
|17
|9 (18)