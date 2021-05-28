"Шахтер" может расстаться с одним из лидеров

В карагандинском клубе грядет перестройка состава.

Фото: ФК "Шахтер"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 12:35

В летнее трансферное окно "Шахтер" не исключает ухода российского полузащитника Арсена Хубулова, сообщает корреспондент Vesti.kz. В этом сезоне он является капитаном команды.  

В карагандинском клубе не удовлетворены уровнем игры Хубулова, на которого изначально возлагались большие надежды. В нынешнем сезоне на счету 30-летнего хавбека два гола в 12 матчах КПЛ. 

Кроме того, возможно расставание с бельгийским вингером Зиги Бадибангой, который находится в команде меньше двух месяцев. Также, по информации инсайдера Айдына Кожахмета, казахстанский защитник Карам Султанов и украинский вингер Виталий Балашов уже покинули карагандинский клуб. 

Напомним, что ранее "Шахтер" официально объявил о расставании с нападающим Евгением Павловым

Добавим, что клуб на данный момент занимает 12-е место в чемпионате Казахстана и рискует вылететь из высшего дивизиона. В июле команду Магомеда Адиева ожидает старт в квалификации Лиги Конференций. 

 

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Метки:
Шахтер ФК КПЛ-2021 Трансфер


Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 12:35
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