Сейдахмет уедет в чемпионат Катара? Футболист дал ответ

Полузащитник "Актобе" Еркебулан Сейдахмет прокомментировал слухи касательно интереса к нему со стороны зарубежных команд. Информацию об этом ранее обнародовал журналист Ермухамед Маулен, сообщают Vesti.kz.

"Пока не знаю. Может, директор знает. Я не в курсе. У меня все мысли с "Актобе", - цитирует его слова Legalbet.kz.



Отметим, что, по данным Маулена, интерес к 25-летнему футболисту проявляют клубы из Катара, Турции и Польши.

Сейдахмет с этого сезона играет за "Актобе". В девяти матчах во всех турнирах он забил один гол и сделал два результативных паса.

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