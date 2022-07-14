Сборной Казахстана помогут в Лиге наций. Подробности

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) объявила о переносе некоторых матчей КПЛ и Кубка страны, сообщает официальный сайт турнира.
Решение касается игр, которые запланированы на сентябрь-октябрь: национальная команда продолжит выступление в Лиге наций, а клубы претендуют на выход в групповой раунд.
"Администрация Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК), принимая во внимание просьбу со стороны Казахстанской федерации футбола (КФФ), связанную с подготовкой национальной сборной Казахстана к решающим матчам Лиги наций УЕФА-2022/2023, приняла решение о переносе матчей 20-го тура чемпионата с 16-18 сентября на 15 сентября 2022 года.
Матчи команд 20-го тура чемпионата, участвующих в групповых раундах европейских клубных соревнований УЕФА, переносятся на 19 октября 2022 года. В свою очередь полуфинальные матчи розыгрыша Кубка, запланированные на 19 октября, переносятся на 9 ноября", - говорится в сообщении.
Эксперт разобрал триумф Казахстана в Лиге наций и "вернул" Зайнутдинова с Исламханом
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Казахстан
|4
|3
|1
|0
|6-2
|10
|2
|Словакия
|4
|2
|0
|2
|3-3
|6
|3
|Азербайджан
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|4
|Беларусь
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Актобе
|15
|9
|2
|4
|22-17
|29
|2
|Астана
|15
|8
|3
|4
|33-16
|27
|3
|Ордабасы
|15
|8
|2
|5
|25-15
|26
|4
|Тобол
|15
|7
|4
|4
|25-19
|25
|5
|Тараз
|15
|6
|5
|4
|18-13
|23
|6
|Кайрат
|15
|6
|5
|4
|15-17
|23
|7
|Каспий
|15
|7
|1
|7
|16-19
|22
|8
|Атырау
|15
|5
|6
|4
|17-15
|21
|9
|Шахтер
|15
|6
|2
|7
|24-22
|20
|10
|Аксу Ак
|15
|5
|2
|8
|14-23
|17
|11
|Туран
|14
|3
|7
|4
|11-14
|16
|12
|Кызыл-Жар
|15
|3
|6
|6
|15-20
|15
|13
|Акжайык
|14
|3
|3
|8
|5-14
|12
|14
|Мактаарал
|15
|2
|4
|9
|11-27
|10
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