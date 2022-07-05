Эксперт разобрал триумф Казахстана в Лиге наций и "вернул" Зайнутдинова с Исламханом

Казахстанский специалист Аскар Кожабергенов разобрал выступление национальной сборной в Лиге наций, высказавшись о возвращении в состав Бахтиера Зайнутдинова и Бауыржана Исламхана, сообщает meta-ratings.kz.

Сборная Казахстана под руководством Магомеда Адиева набрала десять очков и возглавляет свою группу в дивизионе С.

- Адиев, конечно, молодец. Может быть, он привнес что-то новое в тренировочный процесс, в атмосферу раздевалки. Но давайте не будем забывать, что до этого сделали наши казахстанские специалисты Талгат Байсуфинов и Андрей Карпович. Они добавили последний штрих к формированию команды. Адиеву удалось сохранить это и приумножить.

- Кого из игроков вы бы отметили по последним матчам? Кто вас впечатлил?

- Особых открытий нет. Порадовался за Аймбетова, у которого был период, когда он из-за травм не мог забивать и играть. За счет матчей в сборной у него появилась уверенность. Я думаю дальше у него пойдет лучше в своем клубе.

- Последние матчи сборной пропустил лидер команды Бактиер Зайнутдинов. Как думаете, на каких позициях его он будет использовать?

- Зайнутдинов универсальный игрок. Я думаю, что Адиев найдет ему место в команде. Тоже самое касается и Исламхана, когда по нему решится вопрос. За время дисквалификации он поддерживал форму. 29 лет - это не критичный возраст.

- Ваш прогноз на оставшиеся матчи осенью - Азербайджан и Беларусь?

- Прогнозы давать не хочу. Но скажу, что у нас реальные шансы зацепиться за первое место потому, что мы почувствовали уверенность, и турнирное положение это позволяет.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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