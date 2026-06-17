КПЛ
Вчера 20:50

Сатпаев ярко попрощался с "Кайратом": разгром и дубль в последнем матче перед "Челси"

Дастан Сатпаев. ©ФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" уверенно обыграл петропавловский "Кызылжар" в перенесённом матче 17-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0 и стала особенной нападающего "жёлто-чёрных" Дастана Сатпаева, который этим летом отправится в лондонский "Челси", передают Vesti.kz.

Без голов до перерыва

Первый тайм прошёл в упорной борьбе, однако зрители так и не увидели забитых мячей. Несмотря на территориальное преимущество хозяев, оборона «Кызылжара» долгое время справлялась с атаками алматинцев.

 Сатпаев открыл счёт и поставил точку

После перерыва "Кайрат" сумел воплотить своё преимущество в голы. На 59-й минуте Дастан Сатпаев забил первый мяч встречи и вывел свою команду вперёд.

Развязка наступила в концовке матча. На 85-й минуте Исмаил Бекболат удвоил преимущество хозяев, а уже спустя две минуты Сатпаев оформил дубль, установив окончательный счёт — 3:0.

Для 17-летнего форварда этот матч стал последним в футболке "Кайрата" перед переездом в Англию, и завершить выступление за родной клуб двумя голами ему удалось максимально эффектно.

Турнирное положение

Благодаря победе "Кайрат" довёл количество набранных очков до 30 и вплотную приблизился к лидеру чемпионата — "Ордабасы", в активе которого 31 балл. При этом у шымкентцев остаются два матча в запасе.

"Кызылжар" после поражения сохранил 15 очков и располагается на 10-й строчке турнирной таблицы КПЛ.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 13 9 4 0 24-9 31
2 Кайрат 15 8 6 1 22-9 30
3 Окжетпес 13 6 6 1 18-12 24
4 Астана 13 6 4 3 19-13 22
5 Улытау 13 6 4 3 13-13 22
6 Елимай 13 5 5 3 20-17 20
7 Актобе 13 5 4 4 16-13 19
8 Женис 13 4 4 5 11-16 16
9 Атырау 13 2 9 2 9-8 15
10 Кызылжар 14 4 3 7 15-18 15
11 Жетысу 13 3 5 5 16-19 14
12 Кайсар 14 2 7 5 11-18 13
13 Тобол 13 3 3 7 12-20 12
14 Иртыш 13 1 6 6 13-19 9
15 Алтай УК 13 1 6 6 6-12 9
16 Каспий 13 2 2 9 8-17 8

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