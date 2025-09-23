Алматинский "Кайрат" в перенесённом матче восьмого тура КПЛ-2025 уверенно обыграл столичный "Женис" со счётом 3:1, передаёт Vesti.kz.

Уже на 12-й минуте Дастан Сатпаев открыл счёт мощным дальним ударом, а к 37-й оформил дубль, реализовав выход один на один. В начале второго тайма Исламбек Куат сумел сократить отставание гостей — 2:1.

Однако точку в матче поставил "Кайрат": на 80-й минуте Рикардиньо воспользовался передачей Александра Мрынского и сделал счёт 3:1.

Эта победа позволила алматинцам вернуть себе первую строчку в таблице — теперь у команды 52 очка, на два больше, чем у "Астаны". "Женис" же остался с 31 баллом и занимает седьмое место.

