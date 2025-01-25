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КПЛ
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Самый юный дебютант "Астаны" подписал контракт с клубом КПЛ

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Самый юный дебютант "Астаны" подписал контракт с клубом КПЛ ©instagram.com/fcqyzyljar

Бывший полузащитник "Астаны" и молодежной сборной Казахстана Мади Жакипбаев перешел в "Кызылжар", сообщают Vesti.kz

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Бывший полузащитник "Астаны" и молодежной сборной Казахстана Мади Жакипбаев перешел в "Кызылжар", сообщают Vesti.kz

О соглашении с 24-летним полузащитником петропавловский клуб объявил официально в своих социальных сетях. 

Жакипбаев известен тем, что 12 марта 2016 года появился на поле в матче КПЛ в составе "Астаны", выйдя на замену в возрасте 15 лет, 11 месяцев и 21 день. Таким образом он стал самым молодым дебютантом в истории клуба. Этот рекорд не побит по сей день.

Также выступал за карагандинский "Шахтер", различные юношеские и молодежную сборные Казахстана. В рамках первенств страны за вторую команду "Астаны" отличился 17 раз, а за молодежный состав "Шахтера" – дважды.

В прошедшем сезоне первой лиги забил четыре гола и сделал столько же голевых передач в 23 матчах за "Хан-Тенгри".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Кызыл-Жар СК КПЛ Астана ФК Футбол

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