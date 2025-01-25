Самый юный дебютант "Астаны" подписал контракт с клубом КПЛ

Бывший полузащитник "Астаны" и молодежной сборной Казахстана Мади Жакипбаев перешел в "Кызылжар", сообщают Vesti.kz.

О соглашении с 24-летним полузащитником петропавловский клуб объявил официально в своих социальных сетях.

Жакипбаев известен тем, что 12 марта 2016 года появился на поле в матче КПЛ в составе "Астаны", выйдя на замену в возрасте 15 лет, 11 месяцев и 21 день. Таким образом он стал самым молодым дебютантом в истории клуба. Этот рекорд не побит по сей день.

Также выступал за карагандинский "Шахтер", различные юношеские и молодежную сборные Казахстана. В рамках первенств страны за вторую команду "Астаны" отличился 17 раз, а за молодежный состав "Шахтера" – дважды.

В прошедшем сезоне первой лиги забил четыре гола и сделал столько же голевых передач в 23 матчах за "Хан-Тенгри".