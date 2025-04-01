Спортивный директор ФК "Ордабасы" Кайрат Аширбеков в интервью клубной пресс-службе высказался о текущих результатах клуба, сообщают Vesti.kz.

Шымкентский клуб занимает последнее, 14 место в КПЛ-2025. На счету "Ордабасы" две ничьи и поражение с общим счетом 0:4.

"Мы всегда понимаем, что шымкентские болельщики хотят видеть команду на верхних строчках турнирной таблицы, и такие ожидания предъявляются всегда.

Однако на данный момент наша команда была сформирована всего два месяца назад и находится в процессе полного становления.

Конечно, набранные два очка после трех туров – это не тот результат, которого мы ожидали. Но впереди еще 23 тура, и у нас есть все возможности исправить ситуацию. Сейчас очень важно оставаться едиными, и я уверен, что в ближайшее время наши результаты улучшатся", - заявил он.