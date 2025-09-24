Популярный X-аккаунт Football Wonderkids, пишущий о футбольных вундеркиндах, отреагировал на гол казахстанского нападающего Дастана Сатпаева из алматинского "Кайрата", передают Vesti.kz.

Это произошло в перенесённом матче восьмого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) со столичным "Женисом". В той игре Сатпаев оформил дубль и помог "Кайрату" одержать победу - 3:1.

Особенно красивым получился первый гол 17-летнего казахстанца.

"Дастану Сатпаеву всего несколько месяцев назад исполнилось 17 лет. Он вывел "Кайрат" в общий этап Лиги чемпионов УЕФА. На его счету 11 голов и 7 передач в 18 матчах чемпионата Казахстана. И он забивает вот такие голы. Его уже зарезервировал "Челси", - пишет источник.

Кто такой Дастан Сатпаев

Дастан Сатпаев – воспитанник академии "Кайрата". В 2025 году нападающий подписал контракт с "Челси", к которому присоединится в 2026 году после достижения 18-летия.

Трансфер Сатпаева в "Челси" стал рекордным - лондонский клуб заплатил 4,3 миллиона евро.

