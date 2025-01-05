Воронежский "Факел" из российской премьер-лиги рассматривает защитника "Тобола" Альберта Габараева, передают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "ФНЛ с Ильёвым".

По данным источника, "Факелу" предложили Габараева. Воронежцы резать эту кандидатуру не стали, попросив дать конкретику по его условиям, то есть теоретически они его рассматривают.

Габараев известен в ЛЛМ по выступлениям за "Волгарь" и "Родину", за "Тобол" он выступает с 2023-года. В его составе 27-летний центрбек стал обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана. В КПЛ провел 47 матчей. Контракт с "Тоболом" у Габараева действует еще один год.

Ранее Карп писал, что 190-сантиметровый защитник может перейти в греческую "Ламию", которая сделала предложение по его аренде, и что к нему в числе прочих есть интерес "Черноморца".

"Тобол" стал пятым в КПЛ-2024.

"Факел" занимает 14-е место в РПЛ сезона-2024/25, набрав 14 очков после 18 матчей. Российская премьер-лига возобновится весной матчами 19-го тура, воронежцы сыграют на выезде с подмосковными "Химками" 2 марта.