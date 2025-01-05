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КПЛ
5 января 09:19
 

Российский клуб может увести у "Тобола" защитника. Им также интересовались в Греции

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Российский клуб может увести у "Тобола" защитника. Им также интересовались в Греции ©ФК "Тобол"

Воронежский "Факел" из российской премьер-лиги рассматривает защитника "Тобола" Альберта Габараева, передают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "ФНЛ с Ильёвым".

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Воронежский "Факел" из российской премьер-лиги рассматривает защитника "Тобола" Альберта Габараева, передают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "ФНЛ с Ильёвым".

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По данным источника, "Факелу" предложили Габараева. Воронежцы резать эту кандидатуру не стали, попросив дать конкретику по его условиям, то есть теоретически они его рассматривают.

Габараев известен в ЛЛМ по выступлениям за "Волгарь" и "Родину", за "Тобол" он выступает с 2023-года. В его составе 27-летний центрбек стал обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана. В КПЛ провел 47 матчей. Контракт с "Тоболом" у Габараева действует еще один год.

Ранее Карп писал, что 190-сантиметровый защитник может перейти в греческую "Ламию", которая сделала предложение по его аренде, и что к нему в числе прочих есть интерес "Черноморца".

"Тобол" стал пятым в КПЛ-2024.

"Факел" занимает 14-е место в РПЛ сезона-2024/25, набрав 14 очков после 18 матчей. Российская премьер-лига возобновится весной матчами 19-го тура, воронежцы сыграют на выезде с подмосковными "Химками" 2 марта.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3 Спартак М 18 11 4 3 36-14 37
4 Динамо М 18 10 5 3 37-20 35
5 Локомотив М 18 11 2 5 33-26 35
6 ЦСКА М 18 9 4 5 28-14 31
7 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
8 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
9 Акрон Тл 18 6 4 8 22-34 22
10 Крылья Советов 18 5 3 10 19-29 18
11 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8

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