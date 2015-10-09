Российский клуб объявил о трансфере лидера "Астаны"

Нападающий "Астаны" Джеффри Чинеду перешел в "Крылья Советов", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу самарской команды.

Соглашение с 28-летним нигерийцем рассчитано до конца 2027 года. Отметим, что "Крылья Советов" ныне возглавляет бывший тренер сборной Казахстана Магомед Адиев.

Чинеду играл за "Астану" с июля 2024 года. Он провел за казахстанскую команду 54 матча, забил 27 голов и сделал четыре результативные передачи.

Ранее он выступал за "Лахти" (Финляндия), "Работнички" (Северная Македония), "Нарва" (Эстония), "Олимпик" (Украина), "Раднички" (Сербия), "Ляонин Тиерен" (Китай) и "Бесу" (Албания).

