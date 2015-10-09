Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Вратарь сборной Казахстана помог европейскому клубу одержать победу

ФК "Сабах" в матче 18-го тура премьер-лиги Азербайджана обыграл на выезде ФК "Зиря", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась победой "Сабаха" со счетом 3:1. Уже на десятой минуте серб Велько Симич вывел гостпей вперед. На 22-й минуте хорват Иван Лепиньица забил второй мяч "Сабаха".

Спустя пять минут Хаял Алиев довел дело до разгрома. "Зиря" избежала разгрома на 83-й минуте после гола грузинского легионера Давита Волкови, который поразил ворота казахстанца Стаса Покатилова.

"Сабах" набрал 43 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице. Клуб Покатилова на семь баллов обходит "Карабах", у которого матч в запасе.

"Зиря" набрала 29 очков и занимает пятое место.

