Интерес других клубов и матч с "Кайратом": игрок "Реала" сделал выбор

Полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос останется в команде как минимум до конца текущего сезона и не покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

29-летний хавбек не относится к числу игроков основы "сливочных" и редко появляется на поле с первых минут, однако вопрос о смене команды для него сейчас не стоит.

Как сообщает Carrusel Deportivo, Себальос не намерен уходить из "Реала" до завершения сезона, несмотря на интерес со стороны других клубов.

Его статистика

В нынешней кампании Дани Себальос провёл 19 матчей за мадридцев. Результативными действиями он не отметился. Примечательно, что он провел лишь один полный матч - против "Кайрата" (5:0) в рамках основного этапа Лиги чемпионов.

Когда истекает контракт с "Реалом"

Его контракт с клубом действует до лета 2027 года, а трансферная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, оценивается в восемь миллионов евро.

В его карьере также были "Бетис" и лондонский "Арсенал".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!