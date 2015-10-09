"Арсенал" учинил разгром в АПЛ после победы над "Кайратом"

Лондонский "Арсенал" разгромил "Лидс" в гостевом матче 24-го тура АПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу "канониров". Первый гол был забит на 27-й минуте Мартином Субименди. На 38-й минуте Карл Дарлоу отметился автоголом - 0:2.

Во втором тайме на 69-й минуте Виктор Дьёкереш довел дело до разгрома. На 86-й минуте Габриэл Жезус оформил окончательный результат.

"Арсенал" одержал первую победу в последних четырех матчах АПЛ. "Канониры" набрали 53 очка и возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии. У идущих следом "Манчестер Сити" и "Астон Виллы" по 46 баллов и по одному матчу в запасе. У "Лидса" 26 очков и 16 место.

Напомним, в последнем матче в рамках восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов "Арсенал" обыграл на своем поле алматинский "Кайрат" со счетом 3:2.

