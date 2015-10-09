Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 22:00
 

"Арсенал" учинил разгром в АПЛ после победы над "Кайратом"

©x.com/LUFC

Лондонский "Арсенал" разгромил "Лидс" в гостевом матче 24-го тура АПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Лондонский "Арсенал" разгромил "Лидс" в гостевом матче 24-го тура АПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу "канониров". Первый гол был забит на 27-й минуте Мартином Субименди. На 38-й минуте Карл Дарлоу отметился автоголом - 0:2.

Во втором тайме на 69-й минуте Виктор Дьёкереш довел дело до разгрома. На 86-й минуте Габриэл Жезус оформил окончательный результат.

"Арсенал" одержал первую победу в последних четырех матчах АПЛ. "Канониры" набрали 53 очка и возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии. У идущих следом "Манчестер Сити" и "Астон Виллы" по 46 баллов и по одному матчу в запасе. У "Лидса" 26 очков и 16 место.

Напомним, в последнем матче в рамках восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов "Арсенал" обыграл на своем поле алматинский "Кайрат" со счетом 3:2.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 24 16 5 3 46-17 53
2 Манчестер Сити 23 14 4 5 47-21 46
3 Астон Вилла 23 14 4 5 35-25 46
4 Манчестер Юнайтед 23 10 8 5 41-34 38
5 Челси 23 10 7 6 39-25 37
6 Ливерпуль 23 10 6 7 35-32 36
7 Фулхэм 23 10 4 9 32-32 34
8 Эвертон 24 9 7 8 26-27 34
9 Брентфорд 23 10 3 10 35-32 33
10 Ньюкасл Юнайтед 23 9 6 8 32-29 33
11 Сандерленд 23 8 9 6 24-26 33
12 Борнмут 24 8 9 7 40-43 33
13 Брайтон энд Хов Альбион 24 7 10 7 34-32 31
14 Тоттенхэм Хотспур 23 7 7 9 33-31 28
15 Кристал Пэлас 23 7 7 9 24-28 28
16 Лидс Юнайтед 24 6 8 10 31-42 26
17 Ноттингем Форест 23 7 4 12 23-34 25
18 Вест Хэм Юнайтед 23 5 5 13 27-45 20
19 Бернли 23 3 6 14 25-44 15
20 Вулверхэмптон Уондерерс 24 1 5 18 15-45 8

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Бирмингем   •   Регулярный чемпионат, мужчины
1 февраля 19:00   •   не начат
Астон Вилла
Астон Вилла
(Бирмингем)
- : -
Брентфорд
Брентфорд
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Астон Вилла
Ничья
Брентфорд
Проголосовало 22 человек

