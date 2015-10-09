"Ахмат" с Кенжебеком и Самородовым уступил аутсайдеру первой лиги

Грозненский "Ахмат" уступил представителю первой лиги чемпионата России (ФНЛ) "Уфе" в контрольном матче в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч завершился победой уфимского клуба — 2:1.

Счёт на 26-й минуте открыл хорватский полузащитник "Уфы" Филип Мрзляк. После перерыва хавбек "Ахмата" Папа Амади Гадио восстановил равновесие, однако на 72-й минуте Омари Тетрадзе принёс победу своей команде.

В этом матче в составе "Ахмата" приняли участие игроки сборной Казахстана Максим Самородов и Галымжан Кенжебек. Самородов начал матч в запасе и появился на поле во втором тайме, выйдя на замену. Кенжебек появился в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте.

У "Ахмата" восьмое место в РПЛ. "Уфа" занимает 16 место из 18 в ФНЛ.

Следующую контрольную встречу подопечные Станислава Черчесова проведут 2 февраля — соперником станет сербский "Вождовац".

