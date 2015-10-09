Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 10:26
 

"Реал" и "Барселона" устроили гонку за топ-футболиста

"Реал" и "Барселона" ведут активные переговоры с защитником "Баварии" Дайо Упамекано. Контракт французского игрока истекает этим летом, передают Vesti.kz.

"Реал" и "Барселона" ведут активные переговоры с защитником "Баварии" Дайо Упамекано. Контракт французского игрока истекает этим летом, передают Vesti.kz.

"Реал" ценит опыт и мощь защитника

По информации Fichajes.net, в "Реале" рассматривают Упамекано как сочетание настоящего и будущего: сильный физически, с опытом игры в Лиге чемпионов, способный укрепить оборону клуба. Руководство "сливочных" уверено, что сможет предложить игроку ключевую роль с первых дней.

"Барселона" не уступает в борьбе

Каталонский клуб также начал контакты и оценивает экономическую возможность сделки. Упамекано соответствует профилю доминирующего центрального защитника, способного вести оборону на несколько сезонов.


Премьер-лига создаёт конкуренцию

Английские клубы, включая "Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм", внимательно следят за ситуацией. Их финансовые возможности и готовность действовать быстро добавляют давление на испанские клубы.

Ключевые недели на трансферном рынке

Интерес множества клубов ускоряют принятие решений. "Реал" и "Барселона" понимают, что шанс подписать Упамекано появляется не каждый год, а ошибка может стоить упущенной возможности.

