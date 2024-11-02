КПЛ
Сегодня 16:08

Разгромом с 8 голами завершился матч предпоследнего тура КПЛ

©ФК "Кызыл-Жар"

Состоялся матч 25 тура КПЛ-2024 между петропавловским "Кызыл-Жаром" и кызылординским "Кайсаром", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Петропавловске завершилась разгромной победой хозяев со счетом 6:2. 

Гости первыми на 13-й минуте открыли счет усилиями Василия Совпеля.

Затем, "Кайсар" получил в свои ворота шесть мячей. Хет-трик на свой счет записал Сенин Себаи (41, 52 и 38 минута). Дубль оформил Евгений Березкин (19, 64), еще один гол забил Лука Имнадзе (75).

В составе "Кайсара" на 90-й минуте второй мяч забил Совпель.

Таким образом, "Кызыл-Жар" набрал 26 очков и остался на девятом месте. У "Кайсара" 31 балл и восьмая строчка в таблице КПЛ.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Астана 22 13 4 5 34-18 43
2 Кайрат 22 12 5 5 36-20 41
3 Ордабасы 22 11 6 5 33-21 39
4 Актобе 22 10 7 5 34-25 37
5 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
6 Тобол 22 10 6 6 32-21 36
7 Атырау 22 8 8 6 26-19 32
8 Кайсар 23 8 7 8 26-29 31
9 Кызылжар 23 7 5 11 28-26 26
10 Жетысу 22 5 8 9 17-26 23
11 Женис 22 6 5 11 17-30 23
12 Туран 22 5 4 13 15-36 19
13 Шахтер 23 2 4 17 11-42 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →