Полузащитник сборной Казахстана по футболу Рамазан Оразов попрощался с костанайским "Тоболом", сообщают Vesti.kz. Он опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, отметив яркие моменты, пережитые в команде.

"Дорогие костанайцы! Пришло время и с вами прощаться! Хоть и провел в "Тоболе" немного времени, было много ярких моментов. Один из них - ваше теплое отношение ко мне!

Хочу сказать спасибо за то, что на протяжении четырех месяцев всегда поддерживали меня, гнали команду вперед на Центральном и создавали прекрасную атмосферу!

Также хочу поблагодарить руководство клуба, тренерский штаб и работников клуба!

Не говорю прощай. До скорой встречи, Костанай! Желаю удачи в предстоящих матчах! Алға, "Тобыл"! - написал Оразов.

Ранее "Тобол" объявил об уходе Оразова. Источники сообщают, что полузащитник сборной Казахстана уже вылетел в Словению и в ближайший понедельник подпишет контракт с "Копером".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 20 15 4 1 40-14 49 2 Актобе 21 11 8 2 37-19 41 3 Астана 20 12 4 4 24-16 40 4 Кызылжар 20 11 3 6 22-17 36 5 Кайрат 21 10 5 6 37-29 35 6 Тобол 19 8 4 7 20-24 28 7 Атырау 21 7 7 7 22-26 28 8 Кайсар 21 7 5 9 24-25 26 9 Жетысу 21 7 4 10 20-29 25 10 Шахтер 21 6 5 10 25-29 23 11 Мактаарал 19 5 3 11 21-26 18 12 Окжетпес 20 5 3 12 19-29 18 13 Каспий 21 3 6 12 24-37 15 14 Аксу Пв 21 4 3 14 20-35 15 Перейти на страницу турнирной таблицы →