Сегодня, 21 июня, состоится первый игровой день в рамках 13-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, где смотреть игры в прямом эфире.



В 18:00 в Астане состоится матч между местным "Женисом" и "Атырау". В прямом эфире его покажет телеканал Sport Plus Qazaqstan, также трансляция будет доступна на YouTube-канале лиги.



В это же время, в 18:00, другой матч пройдет Алматы. "Кайрат" встретится с "Кызыл-Жаром". В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport, а также официальный YouTube-канал лиги.



Следующие игры пройдут уже в 20:00. В Семее схлестнутся "Елимай" и "Туран". Матч будет показан на YouTube-канале лиги.



Параллельно, в 20:00, в Костанае встретятся "Тобол" и "Жетысу". Эту встречу также можно будет посмотреть на YouTube-канале лиги.



И, наконец, завершающая игра субботы пройдет в Шымкенте, где на поле выйдут футболисты "Ордабасы" и "Окжетпеса". Документально это будет домашняя игра для клуба из Кокшетау, но так как они на два месяца перебрались в Шымкент по причине ремонта стадиона, то будут играть на поле соперника. Прямая трансляция будет на телеканале Sport Plus Qazaqstan, а также на YouTube-канале премьер-лиги.



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