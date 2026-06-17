Сегодня, 17 июня, состоится перенесённый матч 17-го тура казахстанской премьер-лиги сезона-2026, в котором алматинский "Кайрат" примет петропавловский "Кызылжар", передают Vesti.kz.

Встреча команд пройдет на стадионе Центральный в Алматы и начнётся в 19:00 по казахстанскому времени.

Этот матч станет последним для нападающего Дастана Сатпаева за "Кайрат" перед отъездом в лондонский "Челси".

На данный момент "Кайрат" занимает второе место турнирной таблицы КПЛ-2026, набрав 26 очков. "Кызылжар" с 15 баллами идёт десятым.