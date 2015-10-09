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КПЛ
Сегодня 09:40
 

Прямая трансляция последнего матча Дастана Сатпаева за "Кайрат"

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Прямая трансляция последнего матча Дастана Сатпаева за "Кайрат" Дастан Сатпаев. Фото: ФК "Кайрат"©

Сегодня, 17 июня, состоится перенесённый матч 17-го тура казахстанской премьер-лиги сезона-2026, в котором алматинский "Кайрат" примет петропавловский "Кызылжар", передают Vesti.kz.

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Сегодня, 17 июня, состоится перенесённый матч 17-го тура казахстанской премьер-лиги сезона-2026, в котором алматинский "Кайрат" примет петропавловский "Кызылжар", передают Vesti.kz.

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Встреча команд пройдет на стадионе Центральный в Алматы и начнётся в 19:00 по казахстанскому времени.

Этот матч станет последним для нападающего Дастана Сатпаева за "Кайрат" перед отъездом в лондонский "Челси".

На данный момент "Кайрат" занимает второе место турнирной таблицы КПЛ-2026, набрав 26 очков. "Кызылжар" с 15 баллами идёт десятым.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 13 9 4 0 24-9 31
2 Кайрат 14 7 6 1 19-9 27
3 Окжетпес 13 6 6 1 18-12 24
4 Астана 13 6 4 3 19-13 22
5 Улытау 13 6 4 3 13-13 22
6 Елимай 13 5 5 3 20-17 20
7 Актобе 13 5 4 4 16-13 19
8 Женис 13 4 4 5 11-16 16
9 Атырау 13 2 9 2 9-8 15
10 Кызылжар 13 4 3 6 15-15 15
11 Жетысу 13 3 5 5 16-19 14
12 Кайсар 14 2 7 5 11-18 13
13 Тобол 13 3 3 7 12-20 12
14 Иртыш 13 1 6 6 13-19 9
15 Алтай УК 13 1 6 6 6-12 9
16 Каспий 13 2 2 9 8-17 8

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Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Алматы   •   Тур 17, мужчины
Сегодня 19:00   •   не начат
Кайрат
Кайрат
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- : -
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Кызылжар
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