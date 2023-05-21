Сегодня, 21 мая, состоятся оставшиеся матчи десятого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 16:00 в Костанае сойдутся "Тобол" и "Мактаарал". В 18:00 состоится матч "Кайрат" - "Кайсар". В 20:00 сыграют "Актобе" и "Каспий". А в 21:000 начнется встреча "Ордабасы" - "Окжетпес". Начало - по столичному времени.

Матч "Актобе" - "Каспий" покажет ПФЛК-ТВ. Трансляция остальных игр состоится на телеканале Qazsport. Их также можно посмотреть онлайн по этой ссылке.

Напомним, накануне "Астана" стала единоличным лидером чемпионата.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 11 8 1 2 16-11 25 2 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22 3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20 4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18 5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17 6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17 7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13 8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11 9 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11 10 Тобол 9 3 2 4 12-14 11 11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10 12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8 13 Аксу Пв 10 1 1 8 9-21 4 14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →