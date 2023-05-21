Прямая трансляция матчей "Тобола", "Кайрата" и "Актобе" в 10 туре КПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 09:40
©ФК "Кайрат"

Сегодня, 21 мая, состоятся оставшиеся матчи десятого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 16:00 в Костанае сойдутся "Тобол" и "Мактаарал". В 18:00 состоится матч "Кайрат" - "Кайсар". В 20:00 сыграют "Актобе" и "Каспий". А в 21:000 начнется встреча "Ордабасы" - "Окжетпес". Начало - по столичному времени. 

Матч "Актобе" - "Каспий" покажет ПФЛК-ТВ. Трансляция остальных игр состоится на телеканале Qazsport. Их также можно посмотреть онлайн по этой ссылке.

Напомним, накануне "Астана" стала единоличным лидером чемпионата.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 11 8 1 2 16-11 25
2 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22
3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20
4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18
5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17
6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17
7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13
8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11
9 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11
10 Тобол 9 3 2 4 12-14 11
11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10
12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8
13 Аксу Пв 10 1 1 8 9-21 4
14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3

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Метки:
Тобол ФК Казахстан Мактаарал ФК Кайрат ФК Кайсар ФК Актобе ФК Каспий Ордабасы ФК Окжетпес ФК КПЛ

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