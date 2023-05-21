Сегодня, 21 мая, состоятся оставшиеся матчи десятого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В 16:00 в Костанае сойдутся "Тобол" и "Мактаарал". В 18:00 состоится матч "Кайрат" - "Кайсар". В 20:00 сыграют "Актобе" и "Каспий". А в 21:000 начнется встреча "Ордабасы" - "Окжетпес". Начало - по столичному времени.
Матч "Актобе" - "Каспий" покажет ПФЛК-ТВ. Трансляция остальных игр состоится на телеканале Qazsport. Их также можно посмотреть онлайн по этой ссылке.
Напомним, накануне "Астана" стала единоличным лидером чемпионата.