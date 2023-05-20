В матче "Астаны" и "Кызыл-Жара" определился единоличный лидер чемпионата Казахстана

"Астана" обыграла "Кызыл-Жар" в центральном матче десятого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла на "Астана Арене" и завершилась со счетом 3:2. У хозяев поля отличились Вараздат Ароян (17-я минута), Марин Томасов (27-я) и Эльхан Астанов (90+7-я). У гостей голами отметились Хосе Витор (39-я) и Иван Граф (89-я, с пенальти).

При этом петропавловцы лишь со второй попытки реализовали пенальти, тогда как в первом случае Йосип Чондрич отбил мяч. Но голкипер убрал ногу с линии ворот до удара, за что судья повторно указал на "точку".

Благодаря этой победе столичный клуб набрал 25 очков и поднялся со второго места на первое в турнирной таблице, а петропавловцы (22), напротив, опустились с первой строчки на вторую.

В следующем туре, 28 мая, "Кызыл-Жар" дома примет "Ордабасы", а "Астана" на выезде встретится с "Атырау".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 11 8 1 2 16-11 25 2 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22 3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20 4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18 5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17 6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17 7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13 8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11 9 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11 10 Тобол 9 3 2 4 12-14 11 11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10 12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8 13 Аксу Пв 10 1 1 8 9-21 4 14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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