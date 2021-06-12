Сегодня, 12 июня, пройдут четыре матча 15-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Интрига в столице и "Кайрат" без Шпилевского. Превью к 15-му туру КПЛ-2021

Сыграют "Жетысу" - "Каспий" (18:00), "Актобе" - "Атырау" (19:00), "Акжайык" - "Ордабасы" (20:00), "Шахтер" - "Кызыл-Жар" (21:00). Все игры в прямом эфире покажет PFLK.TV.

Другие встречи отчетного тура "Астана" - "Тобол", "Тараз" - "Кайрат" и "Кайсар" - "Туран" пройдут 13 июня. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

"Астана" - "Тобол". Интересные факты перед центральным матчем 15-го тура КПЛ

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