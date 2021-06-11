Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Составы всех сборных на Евро-2020 Угадай результаты матчей Евро-2020!
Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Интрига в столице и "Кайрат" без Шпилевского. Превью к 15-му туру КПЛ-2021

Матчи пройдут 12 и 13 июня.

Интрига в столице и "Кайрат" без Шпилевского. Превью к 15-му туру КПЛ-2021
Фото: ФК "Тобол"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

В ближайшие выходные состоятся матчи 15-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. В центральном поединке в Нур-Султане сыграют "Астана" и "Тобол", а "Кайрат" проведет первую встречу после ухода Алексея Шпилевского. Более подробно обо всем рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Футбол. Чемпионат Казахстана. 15-й тур

12 июня (суббота)

"Жетысу" - "Каспий"

Воспрянувший "Жетысу" примет неуступчивый "Каспий", который не без приключений добрался до Талдыкоргана. Благо, у Николы Цуцкича, обнаружившего пропажу новых бутс в аэропорту Алматы, есть еще одна пара игровой обуви.

"Каспий" с 20 очками находится на шестой позиции в турнирной таблице. "Жетысу", благодаря трем победам подряд в последних турах, покинул зону вылета. Талдыкорганцы с десятью очками расположились на 12-м месте. 

Начало матча, который в субботу откроет программу отчетного тура, в 18:00.

"Актобе" - "Атырау"

Очередное западноказахстанское дерби пройдет под знаком нового главного тренера "Актобе" в лице Вахида Масудова. Казахстанский специалист проведет первый матч в высшем дивизионе спустя год с лишним. В этом сезоне Масудов возглавлял клуб первой лиги "Махтаарал", но пошел на повышение.

Кстати, в "Актобе" он вернулся в третий раз, да и "Атырау" тоже тренировал в свое время. "Нефтяники" набрали 21 очко и занимают пятое место. "Красно-белые" с 13 очками на 11-м месте.

Начало - в 19:00.

"Акжайык" - "Ордабасы"

В первом круге соперники устроили настоящий триллер в Шымкенте. "Ордабасы", благодаря голу Еркебулана Тунгышбаева на 96-й минуте, тогда сумел выиграть - 2:1.

Очень интересно, как будет на этот раз. "Акжайык" в родных стенах весьма неуступчив и может попортить нервы любому, как например, "Кайрату", который в 11-м туре проиграл в Уральске - 0:1. С тех пор западноказахстанцы уступили в трех матчах, но по-прежнему сохраняют за собой четвертое место. На их счету 21 очко. 

У шымкентцев турнирные дела похуже - девятое место и 18 баллов.

Начало - в 20:00.

"Шахтер" - "Кызыл-Жар"

"Горняки" и северяне находятся в разных частях турнирной таблицы. "Шахтер" пребывает в зоне вылета (13-е место), набрав девять очков. "Кызыл-Жар" обосновался в середине - восьмое место и 18 баллов.

Карагандинцы не могут победить на протяжении последних шести матчей - три ничьи и три поражения. Безвыигрышная серия "Кызыл-Жара" длится три игры - одна ничья и два поражения.

Для "горняков" это будет первый матч в Караганде. Ранее они принимали соперников в столице на "Астана Арене". Возможно, это дополнительно мотивирует команду Магомеда Адиева набрать три очка.

Начало - в 21:00

13 июня (воскресенье)

"Тараз" - "Кайрат"

Алматинцы проведут первый матч после ухода Алексея Шпилевского. "Желто-черных" на игру с "Таразом" выведет исполняющий обязанности главного тренера Кирилл Кекер. Благодаря этому матч получает дополнительную интригу.

В первом круге соперники не сумели определить победителя - 2:2. При этом алматинцы проигрывая 0:2, что называется, "отскочили".

В таблице "Кайрат" набрал 24 очка и занимает третье место. У "Тараза" 19 баллов и седьмое место.

Начало - в 19:00.

"Астана" - "Тобол"

Центральный матч тура пройдет в Нур-Султане. "Астана" и "Тобол" будут бороться за лидерство в чемпионате. Столичный клуб в случае победы может нарастить отрыв. Возможные три очка позволят подопечным Григория Бабаяна нагнать команду Андрея Тихонова.

Сейчас у астанчан 34 балла, а у костанайцев - 31. В первом круге стороны сыграли вничью - 1:1.

В преддверии такого важного поединка "Астана", вероятно, не сможет рассчитывать на пару основных центральных защитников - Вараздата Арояна и Жарко Томашевича

Начало - в 19:00.

"Кайсар" - "Туран"

"Кайсар" в роли аутсайдера примет туркестанский "Туран". Кызылординцы лишились прежнего тренера Султана Абильдаева, на смену которому пришел опытный специалист Владимир Никитенко, для которого предстоящий матч будет первым у руля команды.

У "Кайсара" семь очков и последняя строчка в таблице. "Туран" с 15 баллами идет на десятом месте. 

Начало - в 21:00.

Более подробно с турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

Фото: ФК "Каспий"© (1), ФК "Ордабасы"© (2), ФК "Кайрат"© (3), ФК "Астана"© (4)

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
КПЛ-2021 Кайрат ФК Тобол ФК Астана ФК Шахтер ФК Ордабасы ФК Жетысу ФК Кайсар ФК Тараз ФК Кызыл-Жар СК Каспий Атырау ФК Актобе ФК Туран ФК Акжайык ФК Шпилевский Алексей Тихонов Андрей Бабаян Григорий Масудов Вахид Владимир Никитенко

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
22:45
Футбол

Шпилевский обратился к хейтерам после ухода из "Кайрата"
Сегодня
22:12
Футбол

Интрига в столице и "Кайрат" без Шпилевского. Превью к 15-му туру КПЛ-2021
Сегодня
21:39
Футбол

"Стоимость рухнула больше чем в два раза". В КПЛ новый лидер в рейтинге самых дорогих футболистов
Сегодня
19:40
Футбол

Два футболиста расторгли контракты с клубом КПЛ
Сегодня
17:11
Футбол

"Он живет футболом". Как самый молодой тренер КПЛ вытащил "Жетысу" из кризиса
Сегодня
16:09
Футбол

Алыкулов из "Кайрата" помог сборной Кыргызстана разгромить соперника в отборе к ЧМ-2022
Сегодня
15:03
Футбол

"Будут подняты видеозаписи в аэропортах". В ФК "Каспий" рассказали подробности кражи в Алматы
Сегодня
13:55
Футбол

"Чемпионами стали благодаря Боранбаеву, а не Шпилевскому". Селюк - о выборе нового тренера в "Кайрате"
Сегодня
12:11
Футбол

Футболистов "Каспия" обокрали в Алматы
Вчера
23:57
Футбол

Скромный конкурент и 18-летний вундеркинд. Смогут ли в "Актобе" заменить лучшего бомбардира?
Вчера
22:13
Футбол

Российский клуб после расставания с воспитанником "Кайрата" объявил о трансфере экс-игрока "Окжетпеса"
Вчера
21:22
Футбол

Лория и Тихонов встретились с акимом
Вчера
20:47
Футбол

Участник еврокубков от КПЛ может подписать экс-футболиста сборной России
Вчера
20:26
Футбол

Сбалансированная тактика против агрессивного настроя. Станет ли новый тренер "Кайрата" копировать стиль Шпилевского?
Вчера
19:59
Футбол

Форвард сборной Венесуэлы с опытом игры за "Сампдорию" близок к переходу в клуб КПЛ
Вчера
18:45
Футбол

Определена дата перенесенного матча "Ордабасы" - "Кызыл-Жар"
Вчера
18:21
Футбол

Дебют в РПЛ или чемпионство в КПЛ? Аймбетов может покинуть "Астану" и ждет решения "Крыльев Советов"
Вчера
17:02
Футбол

В клубе РПЛ сделали заявление о будущем Абата Аймбетова
Вчера
14:37
Футбол

Затащил в еврокубки, получил капитанскую и улучшенный контракт, а потом сдал. Почему "Шахтер" может расстаться с Хубуловым
Вчера
13:00
Футбол

Воспитанник "Кайрата" проиграл конкуренцию игрокам "Зенита" в клубе РПЛ. Ему ищут варианты в Европе
Вчера
11:22
Футбол

"Астана" нашла нового защитника за 800 тысяч евро
Вчера
09:00
Футбол

Лучший бомбардир "Актобе" может покинуть клуб
Вчера
07:57
Футбол

Футболист "Ньюкасла" мог оказаться в Казахстане. Известны клуб и детали трансфера
9 июня
23:32
Футбол

Больше года без футбола и третье возвращение. Как Масудов до этого работал в "Актобе"
9 июня
20:35
Футбол

"Кайрат" провел первую тренировку под руководством Кекера
9 июня
19:20
Футбол

От "Ростова" до "Зенита". Топ-5 российских клубов, следивших за Алипом
9 июня
18:25
Футбол

"Кайрат" заслужил чемпионство и его ждет светлое будущее - Шпилевский после ухода обратился к болельщикам
9 июня
17:53
Футбол

Травмы Арояна и Томашевича? Почему эти потери не являются проблемой для "Астаны"
9 июня
14:52
Футбол

Бердыев отказался? Кто может стать новым главным тренером "Кайрата"
9 июня
13:29
Футбол

Шпилевский попрощался с "Кайратом". Клуб представил его преемника
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика