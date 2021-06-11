Интрига в столице и "Кайрат" без Шпилевского. Превью к 15-му туру КПЛ-2021

В ближайшие выходные состоятся матчи 15-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. В центральном поединке в Нур-Султане сыграют "Астана" и "Тобол", а "Кайрат" проведет первую встречу после ухода Алексея Шпилевского. Более подробно обо всем рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Футбол. Чемпионат Казахстана. 15-й тур

12 июня (суббота)

"Жетысу" - "Каспий"

Воспрянувший "Жетысу" примет неуступчивый "Каспий", который не без приключений добрался до Талдыкоргана. Благо, у Николы Цуцкича, обнаружившего пропажу новых бутс в аэропорту Алматы, есть еще одна пара игровой обуви.

"Каспий" с 20 очками находится на шестой позиции в турнирной таблице. "Жетысу", благодаря трем победам подряд в последних турах, покинул зону вылета. Талдыкорганцы с десятью очками расположились на 12-м месте.

Начало матча, который в субботу откроет программу отчетного тура, в 18:00.

"Актобе" - "Атырау"

Очередное западноказахстанское дерби пройдет под знаком нового главного тренера "Актобе" в лице Вахида Масудова. Казахстанский специалист проведет первый матч в высшем дивизионе спустя год с лишним. В этом сезоне Масудов возглавлял клуб первой лиги "Махтаарал", но пошел на повышение.

Кстати, в "Актобе" он вернулся в третий раз, да и "Атырау" тоже тренировал в свое время. "Нефтяники" набрали 21 очко и занимают пятое место. "Красно-белые" с 13 очками на 11-м месте.

Начало - в 19:00.

"Акжайык" - "Ордабасы"

В первом круге соперники устроили настоящий триллер в Шымкенте. "Ордабасы", благодаря голу Еркебулана Тунгышбаева на 96-й минуте, тогда сумел выиграть - 2:1.

Очень интересно, как будет на этот раз. "Акжайык" в родных стенах весьма неуступчив и может попортить нервы любому, как например, "Кайрату", который в 11-м туре проиграл в Уральске - 0:1. С тех пор западноказахстанцы уступили в трех матчах, но по-прежнему сохраняют за собой четвертое место. На их счету 21 очко.

У шымкентцев турнирные дела похуже - девятое место и 18 баллов.

Начало - в 20:00.

"Шахтер" - "Кызыл-Жар"

"Горняки" и северяне находятся в разных частях турнирной таблицы. "Шахтер" пребывает в зоне вылета (13-е место), набрав девять очков. "Кызыл-Жар" обосновался в середине - восьмое место и 18 баллов.

Карагандинцы не могут победить на протяжении последних шести матчей - три ничьи и три поражения. Безвыигрышная серия "Кызыл-Жара" длится три игры - одна ничья и два поражения.

Для "горняков" это будет первый матч в Караганде. Ранее они принимали соперников в столице на "Астана Арене". Возможно, это дополнительно мотивирует команду Магомеда Адиева набрать три очка.

Начало - в 21:00

13 июня (воскресенье)

"Тараз" - "Кайрат"

Алматинцы проведут первый матч после ухода Алексея Шпилевского. "Желто-черных" на игру с "Таразом" выведет исполняющий обязанности главного тренера Кирилл Кекер. Благодаря этому матч получает дополнительную интригу.

В первом круге соперники не сумели определить победителя - 2:2. При этом алматинцы проигрывая 0:2, что называется, "отскочили".

В таблице "Кайрат" набрал 24 очка и занимает третье место. У "Тараза" 19 баллов и седьмое место.

Начало - в 19:00.

"Астана" - "Тобол"

Центральный матч тура пройдет в Нур-Султане. "Астана" и "Тобол" будут бороться за лидерство в чемпионате. Столичный клуб в случае победы может нарастить отрыв. Возможные три очка позволят подопечным Григория Бабаяна нагнать команду Андрея Тихонова.

Сейчас у астанчан 34 балла, а у костанайцев - 31. В первом круге стороны сыграли вничью - 1:1.

В преддверии такого важного поединка "Астана", вероятно, не сможет рассчитывать на пару основных центральных защитников - Вараздата Арояна и Жарко Томашевича.

Начало - в 19:00.

"Кайсар" - "Туран"

"Кайсар" в роли аутсайдера примет туркестанский "Туран". Кызылординцы лишились прежнего тренера Султана Абильдаева, на смену которому пришел опытный специалист Владимир Никитенко, для которого предстоящий матч будет первым у руля команды.

У "Кайсара" семь очков и последняя строчка в таблице. "Туран" с 15 баллами идет на десятом месте.

Начало - в 21:00.

Более подробно с турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

Фото: ФК "Каспий"© (1), ФК "Ордабасы"© (2), ФК "Кайрат"© (3), ФК "Астана"© (4)

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