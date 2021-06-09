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Травмы Арояна и Томашевича? Почему эти потери не являются проблемой для "Астаны"

Столичный клуб в центральном матче КПЛ-2021 сыграет с "Тоболом".

Травмы Арояна и Томашевича? Почему эти потери не являются проблемой для "Астаны"
Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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По утверждениям некоторых источников, "Астана" перед матчем с "Тоболом" потеряла обоих центральных защитников - Вараздата Арояна и Жарко Томашевича. Корреспондент Vesti.kz объясняет, почему это не должно стать проблемой для столичного клуба.

Связка Томашевич - Ароян, наверное, наиболее узнаваемая в чемпионате Казахстана. Вместе они провели 11 матчей из 14. Трижды Ароян оказывался вне заявки, и Томашевич в этих матчах играл вместе с Лукой Шимуновичем. И поэтому складывается впечатление, что потеря этого дуэта из-за травм является серьезной проблемой для "Астаны". Однако для Андрея Тихонова перед таким матчем данная ситуация хоть и сложная, но не катастрофическая.

Столичный клуб располагает целым рядом игроков, причем из основной обоймы, способных заменить Арояна и Томашевича. Взять, к примеру, левого защитника Энрике Лопеса, который выступает на левом фланге обороны. Испанец в предыдущих клубах не раз играл в центре защиты и наверняка сумеет переформатироваться.

Нельзя не упомянуть того же Шимуновича. Хорват в этом сезоне играет в роли опорного полузащитника. Но его профильным местом на поле является позиция центрального защитника. В предыдущих сезонах Шимунович выступал именно на ней.

Есть в клубе и хавбек оборонительного плана Валерий Чуперка. Его бэкграунд в качестве защитника не такой богатый, но, по крайней мере, он предоставляет Тихонову свободу выбора.

Кроме него, большой опыт выступлений в центральной зоне обороны имеет капитан команды Абзал Бейсебеков. Также Тихонов может обратиться к опыту Марка Гурмана и того же Исламбека Куата, который, являясь чистейшим опорным полузащитником, не прочь исполнять функции защитника, что он и демонстрировал ранее в "Кайрате".

Таким образом, тренерский штаб "Астаны" может положиться на нескольких футболистов с необходимыми навыками игры в центре обороны и создать несколько рабочих связок.

Напомним, "Астана" набрала 34 очка и лидирует в чемпионате. Столичный клуб на три очка опережает "Тобол". С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

13 июня столичный клуб примет костанайцев в столице. В матче первого круга соперники разошлись ничьей - 1:1.

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Метки:
Астана ФК Тобол ФК КПЛ-2021 Тихонов Андрей Куат Исламбек

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