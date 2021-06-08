"Астана" столкнулась с проблемами перед матчем с "Тоболом" за лидерство в КПЛ

ФК "Астана" столкнулся с проблемами перед возобновлением чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, по информации Айдына Кожахмета, в центральном матче следующего тура с "Тоболом" Андрей Тихонов не сможет рассчитывать на обоих основных центральных защитников.

"Вараздат Ароян выбыл из строя в предыдущем туре, получив повреждение задней мышцы бедра. К домашнему поединку с "Тоболом" восстановиться он не успеет.

Но пришла и вторая беда: Жарко Томашевич в матче за сборную Черногории неудачно приземлился на ногу, и возникла трещина в кости. Игрок пропустит несколько недель. Предположительно, один месяц", - пишет журналист.

Матч "Астана" - "Тобол" состоится 13 июня и пройдет на стадионе "Астана Арена". Перед очной встречей столичный клуб с 34 очками возглавляет таблицу КПЛ, опережая на три балла костанайцев.

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