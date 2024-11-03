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Прямая трансляция матча "Тобол" - "Астана" и еще трех игр КПЛ

©ФК "Тобол"

Сегодня, 3 ноября, в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) состоятся четыре оставшихся матча в рамках 25-го тура первенства. Корреспондент Vesti.kz - о том, где смотреть игры в прямом эфире.

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В 14:00 в Караганде пройдет встреча между "Шахтером" и "Актобе". Прямой эфир будет доступен на телеканале Q Football и на сайте QFL.

В 16:00 в Талдыкоргане "Жетысу" примет на своем поле "Атырау". В режиме-Live встречу покажет телеканал Qazsport и сайт QFL.

В это же время в Туркестане пройдет противостояние "Турана" и "Жениса". Матч покажет телеканал Sport Plus Qazaqstan и сайт QFL.

Центральный матч игрового дня состоится в 18:00 в Костанае. Местный "Тобол" сыграет с "Астаной". Трансляцию этой встречи можно будет посмотреть на телеканале Qazsport и официальном сайте QFL.

Отметим, что вне зависимости от результатов игр, судьба чемпионства решится только в последнем 26-м туре, который запланирован на 10 ноября.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 13 5 5 38-21 44
2 Астана 22 13 4 5 34-18 43
3 Ордабасы 23 11 6 6 34-23 39
4 Актобе 22 10 7 5 34-25 37
5 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
6 Тобол 22 10 6 6 32-21 36
7 Атырау 22 8 8 6 26-19 32
8 Кайсар 23 8 7 8 26-29 31
9 Кызылжар 23 7 5 11 28-26 26
10 Жетысу 22 5 8 9 17-26 23
11 Женис 22 6 5 11 17-30 23
12 Туран 22 5 4 13 15-36 19
13 Шахтер 23 2 4 17 11-42 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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