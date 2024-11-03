Сегодня, 3 ноября, в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) состоятся четыре оставшихся матча в рамках 25-го тура первенства. Корреспондент Vesti.kz - о том, где смотреть игры в прямом эфире.

В 14:00 в Караганде пройдет встреча между "Шахтером" и "Актобе". Прямой эфир будет доступен на телеканале Q Football и на сайте QFL.

В 16:00 в Талдыкоргане "Жетысу" примет на своем поле "Атырау". В режиме-Live встречу покажет телеканал Qazsport и сайт QFL.

В это же время в Туркестане пройдет противостояние "Турана" и "Жениса". Матч покажет телеканал Sport Plus Qazaqstan и сайт QFL.

Центральный матч игрового дня состоится в 18:00 в Костанае. Местный "Тобол" сыграет с "Астаной". Трансляцию этой встречи можно будет посмотреть на телеканале Qazsport и официальном сайте QFL.

Отметим, что вне зависимости от результатов игр, судьба чемпионства решится только в последнем 26-м туре, который запланирован на 10 ноября.