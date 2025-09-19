КПЛ
Сегодня 08:54

Прямая трансляция матча "Тобол" - "Астана" в чемпионской гонке КПЛ

©ФК "Астана"

Сегодня, 19 сентября, состоится перенесенный матч 20-го тура КПЛ-2025 между костанайским "Тоболом" и "Астаной", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Костанае и начнется в 19:00. Прямая трансляция игры пройдет на телеканале Qazsport и на YouTube-канале KFF League.

Где смотреть матч "Тобол" - "Астана"

"Астана" после 22 матчей имеет 47 очков и занимает второе место в таблице КПЛ-2025. У "Тобола" третье место и 44 балла после 21 матча.

Лидирует "Кайрат", у которого 49 очков и 22 сыгранных матча.

Победа в этом матче гарантирует "Астане" промежутчное лидерство. Костанайцы в случае победы, догонят "Астану" и будут обходить столичных по потерянным очкам.

Напомним, в первом круге "Тобол" обыграл "Астану" в столице со счетом 3:1.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 22 15 4 3 43-17 49
2 Астана 22 14 5 3 55-23 47
3 Тобол 21 13 5 3 37-19 44
4 Актобе 22 12 3 7 32-20 39
5 Елимай 23 11 6 6 36-25 39
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Женис 22 7 10 5 27-21 31
8 Ордабасы 22 8 7 7 27-22 31
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Жетысу 23 4 9 10 18-35 21
11 Кайсар 23 3 11 9 21-38 20
12 Улытау 22 4 6 12 14-32 18
13 Туран 23 4 4 15 16-42 16
14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15

