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Прямая трансляция "Астана" - "Актобе" и еще двух матчей КПЛ

©ФК "Актобе"

Сегодня, 27 октября, пройдут три заключительных матча 24-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о расписании трансляций на ТВ.

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В 14:00 в Караганде сыграют "Шахтер" и "Кызыл-Жар". Эту встречу покажут на телеканале Qazsport и официальном сайте QFL.

В 18:00 пройдет центральная игра тура - "Астана" и "Актобе" схлестнутся в Алматы. Трансляция также будет доступна на Qazsport и сайте QFL.

В это же время, в 18:00, в Туркестане местный "Туран" примет "Кайсар". Игру можно будет посмотреть на телеканале Q Football и на сайте QFL.

Отметим, что после этого тура командам останется провести два заключительных уикенда (2-3 ноября и 10 числа).

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 22 12 5 5 36-20 41
2 Ордабасы 22 11 6 5 33-21 39
3 Астана 20 11 4 5 29-16 37
4 Актобе 21 10 7 4 34-23 37
5 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
6 Тобол 22 10 6 6 32-21 36
7 Атырау 21 8 8 5 24-16 32
8 Кайсар 21 7 7 7 23-23 28
9 Кызылжар 22 6 5 11 22-24 23
10 Жетысу 22 5 8 9 17-26 23
11 Женис 22 6 5 11 17-30 23
12 Туран 21 5 4 12 15-35 19
13 Шахтер 23 2 4 17 11-42 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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