Сегодня, 27 октября, пройдут три заключительных матча 24-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о расписании трансляций на ТВ.

В 14:00 в Караганде сыграют "Шахтер" и "Кызыл-Жар". Эту встречу покажут на телеканале Qazsport и официальном сайте QFL.

В 18:00 пройдет центральная игра тура - "Астана" и "Актобе" схлестнутся в Алматы. Трансляция также будет доступна на Qazsport и сайте QFL.

В это же время, в 18:00, в Туркестане местный "Туран" примет "Кайсар". Игру можно будет посмотреть на телеканале Q Football и на сайте QFL.

Отметим, что после этого тура командам останется провести два заключительных уикенда (2-3 ноября и 10 числа).