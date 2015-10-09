Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 09:09
 

Прояснилась история с переходом звёздного нападающего в "Актобе"

Стали известны некоторые подробности по бывшему нападающему сборной России по футболу Фёдору Смолову, передают Vesti.kz.

По информации российского инсайдера Ивана Карпова, казахстанский клуб "Актобе" интересуется Смоловым.

Однако, по данным AmanVIBE, эта информация является фейком и не соответствует действительности.

Смолов известен по играм за московское "Динамо", "Анжи", "Урал", "Краснодар", "Локомотив", а также нидерландский "Фейеноорд" и испанскую "Сельту". С 2012 по 2021 год привлекался в сборную России.

Ранее стало известно, что легенда португальского футбола Нани продолжит карьеру в Казахстане. При этом экс-тренер "Актобе" разоблачил этот трансфер.

Еще сообщалось о приезде в клуб КПЛ бывшего игрока "Барселоны" Миралема Пьянича, подробности - по ссылке.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

