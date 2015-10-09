Прояснилась история с переходом звёздного нападающего в "Актобе"

Стали известны некоторые подробности по бывшему нападающему сборной России по футболу Фёдору Смолову, передают Vesti.kz.

По информации российского инсайдера Ивана Карпова, казахстанский клуб "Актобе" интересуется Смоловым.

Однако, по данным AmanVIBE, эта информация является фейком и не соответствует действительности.

Смолов известен по играм за московское "Динамо", "Анжи", "Урал", "Краснодар", "Локомотив", а также нидерландский "Фейеноорд" и испанскую "Сельту". С 2012 по 2021 год привлекался в сборную России.

