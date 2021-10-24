"Призываю болельщиков набраться терпения". Курбан Бердыев - о победном матче "Кайрата" над "Астаной"

Главный тренер "Кайрата" Курбан Бердыев в послематчевом интервью клубной пресс-службе подвел итог встречи c "Астаной".

- Курбан Бекиевич, c победой! Ваши комментарии по игре?

- Спасибо! И вас с победой! В целом есть определенное удовлетворение от самой игры, от самоотдачи ребят. Конечно, есть вопросы в перестроениях, но для этого нужно время.

- Как вам сегодняшняя атмосфера на "Центральном"?

- Я давно не видел такой атмосферы в Алматы, и она, конечно, радует. Я понимаю, что заполняемость трибун зависит от нашего результата. Я благодарен болельщикам за такую поддержку, ребята давно этого ждали. Повторюсь, что многое зависит от нас, и я это прекрасно понимаю. Призываю болельщиков набраться терпения.

- Яцек Гуральский снова вышел на замену во втором тайме. Как оцените его игру?

- Безусловно, Яцек является лидером команды - это чувствуется на тренировках. Пока физически он не готов проводить больше времени на поле. Надеемся, что он наберет форму очень скоро.

- Через три дня уже ответная кубковая игра в Кызылорде. У "Кайрата" преимущество в три мяча. Какие у вас ожидания от этого поединка?

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- Я не думаю, что "Кайсар" бросит играть. К таким командам как "Кайрат" или "Астана", у всех особенный настрой, независимо от матчей чемпионата или Кубка. Игра будет непростой, но у нас, думаю, будет ротация в составе.

Напомним, "Кайрат" обыграл "Астану" со счетом 1:0 и лишил ее лидерства в чемпионате. Теперь столичная команда отстает на два балла от "Тобола" перед последним туром КПЛ.

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