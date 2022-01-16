В руководстве "Ордабасы" прокомментировали информацию о том, что команда не будет представлена в будущем сезоне чемпионата Казахстана по футболу. Президент шымкентского клуба Бахтияр Байсеитов в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о нынешней ситуации.

Один из лидеров КПЛ последних лет снимется с чемпионата. Названа замена

"Кто написал, что мы не будем участвовать? Опровергаю ли я эту информацию? Конечно. Думаю, что "Ордабасы" будет участвовать. По поводу финансов пока не могу комментировать.

Когда будут сборы? Скоро. Команда постепенно собирается в Шымкенте, здесь есть возможность для тренировок. Тренерский штаб пока отдыхает, я приглашу и они будут работать. Седнев, Смаков? Они останутся", - заявил Бахтияр Даниярович.

Ранее пресс-служба КФФ сообщила, что по состоянию на 13 января 2022 года ФК "Ордабасы" не допущен к дальнейшему прохождению процесса сертификации в связи с несоответствием по финансовым критериям до выполнения всех необходимых требований.

Позже по информации источника стало известно, что "Ордабасы" не будет заявляться на будущий сезон и место шымкентцев в высшем дивизионе могут занять "Окжетпес" или "Кайсар".